الكرملين يؤكد ضرورة الحوار بين روسيا والغرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن الحوار بين روسيا والغرب، ضروري جدا.

ووفقا لممثل الكرملين، على الرغم من أنه لا يمكن الاتفاق على قضايا أساسية مع رئيسي فرنسا والولايات المتحدة، إلا أن رغبتهما في مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعتبر نقطة إيجابية بشكل مطلق.

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في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم إجراء محادثة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في التحدث مجددا مع بوتين.

وأضاف بيسكوف: "لم يكن من الممكن حتى الآن، الاتفاق على القضايا الجوهرية، لكن الإيجابية المطلقة تتمثل في الإعلان عن الإرادة السياسية لمواصلة الحوار. الحوار ضروري في هذه الظروف الصعبة".

المصدر: نوفوستي