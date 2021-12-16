بوروشينكو يقتحم بث قناة "رادا" وينتقد تمويلها

قام بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا السابق وزعيم حزب التضامن الأوروبي، باقتحام البث المباشر لقناة "رادا" التلفزيونية البرلمانية، وانتقد تمويلها.

وخلال حديث دانييل غتمانتسيف رئيس لجنة السياسة المالية والضرائب والجمارك بالبرلمان الأوكراني، في استوديو قناة Rada TV، ظهر بوروشنكو أمام مقدمة البرنامج، التي قامت بدعوته إلى الانضمام إلى الحوار، لكن الرئيس السابق أعلن أن القناة تعيق عمل نواب البرلمان رغم إنفاق أموال كبيرة على تمويلها.

وأضاف بوروشينكو: "أود أن يعرف جميع مشاهدي القناة أنه يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل غير قانوني. نحن بالتأكيد لن نترك الأمر هكذا "، ثم غادر الاستوديو بعد ذلك.

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بدأت قناة "رادا" التلفزيونية البرلمانية، بثها أمس الأربعاء بشكل متجدد – من الاستوديو البرلماني ومن استوديو إضافي في مجلس الوزراء.

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن السلطات تعتزم دمج قناة "رادا" مع قناة "دوم" الناطقة بالروسية، لتشكيل قناة موالية لها.

المصدر: نوفوستي