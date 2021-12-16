أستراليا.. مصرع 4 أطفال وجرح آخرين في حادثة "مأساوية" بإحدى المدارس

قتل أربعة أطفال وأصيب آخرون بجروح خطيرة، بعد أن سقطوا من "لعبة قفز" مطاطية، بسبب الرياح القوية في مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

وقالت الشرطة إن الأطفال وقعوا من اللعبة بعد أن طارت لعشرة أمتار في الهواء جراء الرياح القوية وانفجارها في الهواء.

ووقع الحادث بينما كانت المدرسة تقيم حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وقال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في الصف السادس، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة. وأكدت الشرطة لاحقا وفاة طفل آخر في المستشفى.

Four children were killed and several more badly injured in Australia after strong winds lifted an inflated jumping castle into the air during end-of-year school celebrations, causing them to fall 10 meters https://t.co/UydLFcS4Nkpic.twitter.com/QoVEbD4PFJ — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

وأضاف: "نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة.، والتحقيق جار في الحادث".

من جهته، وصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "ببساطة لا يمكن تصوره"، وقال: أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".

وقالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز. يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار"، لافتة إلى أن "هذا حدث مأساوي جدا وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع وأيضا مع أول المستجيبين لدينا".

المصدر: رويترز+ AP