الصين.. العمل على إنقاذ 21 شخصا إثر فيضان منجم للفحم

أعلنت السلطات الصينية إن رجال إنقاذ يحاولون الوصول إلى 21 شخصا محاصرين في منجم فحم، جراء فيضان بسبب التعدين غير القانوني في شمال الصين.

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ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 مساء يوم أمس في مدينة شياويي في مقاطعة شانشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الفحم جنوب غرب بيجين.

وأوضحت حكومة شياويي في تقرير على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجري ضخ المياه من المنجم، ومستوى المياه آخذ في الانخفاض.

وذكر التقرير أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص ويجري البحث عن آخرين على صلة بالحادث.

وكانت الصين قد اتخذت سلسلة إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الوفيات المرتفع، لكن نقص الفحم هذا العام أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة التعدين.

المصدر: AP