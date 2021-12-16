إسرائيل: اعتقال إسرائيلي وفلسطيني بتهمة التجسس لصالح "حماس"

أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "اعتقال مواطن اسرائيلي وآخر فلسطيني من سكان قطاع غزة، بتهمة جمع معلومات عن منظومات القبة الحديدية وبتصوير قواعد عسكرية لصالح حركة حماس".

وبحسب "هيئة البث الإسرائيلية"، فإن "المواطن الإسرائيلي يدعى حسين بياري البالغ من العمر 30 عاما، وله عائلة في قطاع غزة، والفلسطيني يدعى محمود أحمد البالغ من العمر 33 عاما وله تصريح للدخول إلى إسرائيل لغرض التجارة".

وتبين من التحقيق معهما أن "حماس جندتهما بهدف التجسس داخل إسرائيل، بحيث قاما بجمع معلومات عن انتشار منظومات القبة الحديدية وبتصوير قواعد عسكرية في أنحاء البلاد. كما أوعزت الحركة إلى بياري بتحريض الجمهور العربي في إسرائيل ضد الدولة وبالحصول على وسائل قتالية لارتكاب اعتداء إرهابي فيها".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"