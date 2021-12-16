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زاخاروفا: الشكل الكاريكاتوري لما يجري بذريعة دعم الديمقراطية في الغرب مخيف

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زاخاروفا: الشكل الكاريكاتوري لما يجري بذريعة دعم الديمقراطية في الغرب مخيف
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الشكل الكاريكاتوري لما يجري بذريعة دعم الديمقراطية في الغرب، يبدو واضحا ومخيفا.

وأضافت زاخاروفا، في تعليقها على الحكم في قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من ألمانيا: "كاريكاتورية ما يحدث اليوم تحت ستار دعم الديمقراطية والدفاع عنها، واضحة وتثير الخوف لأنها تكبر وتتسع وتقوم بتحطيم وتقويض الأسس الديمقراطية الحقيقية، التي يبدو لي أنه لا يوجد أحد يمكن أن يجادل في قيمتها. لكن رغم ذلك يجري تحريفها وما جرى يعد مثالا لذلك".  

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يوم أمس الأربعاء، أدانت محكمة برلين العليا، الروسي فاديم سوكولوف (كراسيكوف) بتهمة قتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. ويصر الدفاع على عدم وجود قاعدة أدلة تثبت التهمة، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.

المصدر: نوفوستي

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