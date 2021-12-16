الكشف عن أكبر عملية سرقة لقاعدة عسكرية إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ملابسات ما وصف بأكبر عملية سرقة لقاعدة عسكرية إسرائيلية، نهب خلالها أكثر من مئة ألف رصاصة.

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وأفاد موقع أخبار 13 الإسرائيلي بأن عملية سرقة جرت قبل شهر ونصف، استهدفت ما يزيد عن 100000 رصاصة من مستودع خاص ببنادق "إم – 16" داخل قاعدة عسكرية تابعة للواء إسكندروني، في الجليل شمالي البلاد.

ونقل عن تقارير أن "هذه الذخيرة وجدت طريقها بلا شك إلى عناصر تعمل في الجريمة المنظمة ناهيك عن انتشارها في قرى ومدن شمال إسرائيل".

الشرطة الإسرائيلية من جانبها ترجح أن "مجموع السرقة يتجاوز 150 ألف رصاصة في حين أن الجيش يقدر بأنه أقل من ذلك. ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يرى أن الأمر يسيء لجاهزية الجيش وقت الطوارئ".

ونسب موقع قناة تلفزيون "i24news" لتقرير أن "ضباطا تفقدوا القاعدة أبلغوا عن نقص بالذخيرة وعدم الجاهزية للاستجابة ساعة الطوارئ. كما أفيد بأنه لم يتم بعد إلقاء القبض على الجناة، فيما لا يزال التحقيق جاريا.

المصدر: i24news