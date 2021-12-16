دعوات للبنتاغون لإلغاء تفويض لقاح كورونا لأفراد الحرس الوطني

وجه 5 حكام ولايات أمريكية جمهورية، رسالة مشتركة إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) يطلبون فيها إلغاء تفويض لقاح فيروس كورونا لأفراد الحرس الوطني.

وجاء في نص الرسالة الموقعة من حكام ولايات وايومنغ وألاسكا مايك دنليفي وأيوا وميسيسيبي ونبراسكا: "نطلب منكم سحب جزء من التوجيهات المخصصة إلى أفراد الحرس الوطني فيما يتعلق بلقاح كوفيد-19.. نحن نقر بحق البنتاغون في وضع معايير الاستعداد للحرس الوطني. ومع ذلك، فإن التوجيهات التي تملي أخذ اللقاح، وتحديد متطلبات العقوبة لرفض الحصول عليه والمطالبة بفصل كل من يرفض الحصول على اللقاح، هو خارج نطاق سلطة البنتاغون الدستورية والقانونية".

وذكر الحكام أن "المحكمة العليا الأمريكية أكدت أن الحرس الوطني يخضع لقيادة وسيطرة حاكم كل ولاية ما لم يتم استدعاء هؤلاء الأعضاء للخدمة الفعلية وأن الولايات تحتفظ بحق تعيين الضباط وتدريبهم".

هذا وقالت القوات الجوية الأمريكية يوم الاثنين الماضي، إنه تم تسريح 27 عنصرا من الخدمة لرفضهم تلقي لقاح كوفيد-19، مشيرة إلى أنه تم تطعيم حوالي 97٪ من أفراد القوات ضد الفيروس.

المصدر: "فوكس نيوز" + "رويترز"