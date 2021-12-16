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بوتين يهنئ توكاييف بعيد استقلال كازاخستان

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بوتين يهنئ توكاييف بعيد استقلال كازاخستان
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية - عيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره الكبير للنجاحات التي حققتها كازاخستان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها، كما أشار إلى التقدير والاحترام الكبير الذي تحظى به كازاخستان في الساحة العالمية.

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وأضاف الرئيس بوتين: "تتطور العلاقات بين دولتينا، بشكل ديناميكي وهي تتسم بروح الشراكة الاستراتيجية والتحالف. ويتم تحقيق نتائج جيدة من خلال التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك التعاون ضمن المنظمات الدولية مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة".

وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في مواصلة تعزيز العلاقات البناءة بين الدولتين "لصالح الشعبين الصديقين في البلدين ومصالح ضمان الاستقرار والأمن في قارة أوراسيا".

المصدر: تاس

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