برلماني إيراني: الخلافات بين واشنطن وتل أبيب أصبحت حادة للغاية

اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "أكبر مما يتم إظهاره".

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وقال عموئي في حديث لوكالة "مهر" اليوم الخميس: "ادعاء الأمريكيين بالتنسيق مع الكيان الصهيوني هو ادعاء كاذب ولا أساس له.. والمعلومات المتوفرة لدينا من سير محادثات واشنطن وتل ابيب تقول إن خلافاتهما أصبحت حادة للغاية".

وأضاف: "ادعاء إجراء مناورة أمريكية اسرائيلية مشتركة بهدف تهديد إيران ليس مجديا، لأن النظام الصهيوني لم يستطع مواجهة الشعب المحاصر في فلسطين وغزة و المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس وليس لديهم الشجاعة لمواجهتنا".

وشدد البرلماني على أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت وأن "آلية التهديد" تؤدي إلى عدم فاعلية المفاوضات في فيينا، محذرا من أنه "إذا سعت أمريكا لفرض عقوبات جديدة على إيران، فسيكون رد فعلنا حازما".

وفي وقت سابق توعد مسؤول عسكري إيراني كبير "المعتدين" بدفع "ثمن غال"، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية.

المصدر: "مهر"