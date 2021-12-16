ماتفينكو: قناة RT DE ستحمي المشاهدين من الأنباء المزيفة عن روسيا

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، إن قناة RT DE التي باشرت البث بالألمانية اليوم الخميس، ستحمي المشاهدين في العالم من الأنباء المزيفة عن نشاطات روسيا.

وأضافت أن هذه القناة التلفزيونية التي ستعمل على مدار الساعة، ستقدم معلومات موضوعية للعالم وستوفر وجهات نظر مختلفة.

وشددت على أن ذلك، "لا يروق للجميع، لأن وسائل الإعلام العالمية أصبحت محتكرة بشكل متزايد. عند تشغيل التلفزيون تبدو كافة القنوات وكأنها موجهة من مركز واحد ما. لكن الناس يرغبون بالاستماع إلى معلومات مختلفة، ويجب أن يكون لديهم الحق في اختيارها وتقييمها، وفي مشاهدة هذا البرنامج أو ذاك. تقوم RT بتوسيع آفاق أنشطتها، وتتطور بنشاط على الرغم من الضغط الهائل من الغرب والقيود المفروضة ضدها، لأنها مطلوبة في العالم".

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد، إلى أن هناك محاولات عديدة حتى من جانب عمالقة تكنولوجيا المعلومات لحرمان RT من صوتها وفصلها عن البث. لكن هذه القناة كانت تنتصر دائما بفضل احترافها المهني العالي.

وقالت ماتفينكو، إن الطلب سيكون كبيرا على قناة RT الجديدة بين الجمهور الناطق باللغة الألمانية في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي