الخارجية الروسية: مستعدون للعمل مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن موسكو، رغم خلافاتها مع الغرب، مستعدة لعمل مشترك بناء بشأن الضمانات الأمنية.

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وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "هذا ليس مجرد كلام أو محاولة لإثبات صوابنا أو خطأهم. هذا عمل جاد وملموس.. ودليل آخر على أننا على الرغم من الاختلافات التي تحمل طابعا جوهريا، مستعدون للعمل الجاد بشأن القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع الدولي بأسره".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتبر المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية المقدمة، التي تمت صياغتها بناء على التصريحات الصادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قدمها لواشنطن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، "خطوة نحو بدء حوار جوهري".

في يوم الأربعاء، أجرت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، محادثات في موسكو مع ريابكوف ونائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، تناولت الطلب الروسي حول مسألة "الضمانات الأمنية" وملف أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"