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من أبرز أحداث 2021.. ماكرون يحمل المظلة لحماية رئيس وزراء سلوفاكيا من الأمطار

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من أبرز أحداث 2021.. ماكرون يحمل المظلة لحماية رئيس وزراء سلوفاكيا من الأمطار
Reuters
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أعادت وكالة "رويترز" نشر فيديو، يعود تاريخه إلى فبراير، ضمن فئة أبرز أحداث عام 2021، ويظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يحمل المظلة لحماية رئيس وزراء سلوفاكيا من الأمطار.

وهذا الفيديو الذي انتشر يومها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر أنه يعبر عن الصداقة بين ماكرون ورئيس الوزراء السلوفاكي، إيجور ماتوفيتش.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يحمل المظلة فوق رأس رئيس الوزراء السلوفاكي الذي كان يلقي كلمة من أمام قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حتى أنه أبعد مساعديه 3 مرات عندما حاولوا حملها بدلا منه.

عندما انتهى الزعيمان من التحدث إلى وسائل الإعلام، واستدارا ليصعدا الدرج إلى قصر الإليزيه، اقترب مساعد عسكري وعرض أخذ مظلة ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي تجاهله، وظل ممسكا بها فوق ماتوفيتش.

ثم عادت المساعدة الثانية وعرضت مرة أخرى أخذ المظلة، لكن ماكرون تجاهلها مجددا، قبل أن يستسلم عندما وصل إلى أعلى الدرجات وهو في طريقه إلى الداخل، واحتاج إلى كلتا يديه حرتين لوضع قناعه.

المصدر: "رويترز"

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