 
مباشر

وزير الداخلية الفرنسي: "التهديد الإرهابي" لا يزال مرتفعا في البلاد

أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي:
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryvw

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد ديرمانان، أن "التهديد الإرهابي" لا يزال مرتفعا في فرنسا، وأنه من الممكن أن يضرب البلاد في أي لحظة.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن تعرض شرطي للطعن في باريس
وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن تعرض شرطي للطعن في باريس

وفي حديث إلى قناة "France 2"، قال ديرمانان إن "العمل الأمني ​​هو فوق كل شيء عمل الدولة"، محذرا من أن "التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا في البلاد ويمكن أن يضرب في أي لحظة".

وأضاف: "سوف نضع كافة الوسائل لحماية جميع الأماكن المسيحية خلال الأعياد". وأضاف "تم تسجيل 37 هجوما إسلاميا منذ العام 2017 في فرنسا".

وعن رأيه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال: "إن ماكرون إنسان متواضع وأيضا يعترف بأخطائه، هو يقوم بعمله وأنقذ الاقتصاد الفرنسي".

المصدر: france 2

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا