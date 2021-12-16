"رايتس ووتش" تتهم انفصاليين في الكاميرون باستهداف المدارس والطلبة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مقاتلين انفصاليين في أقاليم ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون باستهداف المدارس والطلبة والمدرسين خلال الحرب الأهلية.

إقرأ المزيد

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الاعتداءات دفعت ثلثي المدارس في الأقاليم الناطقة بالإنجليزية في البلاد لإغلاق أبوابها مما حرم أكثر من 700 ألف طالب من التعليم.

ووثق التقرير هجمات على 70 مدرسة على الأقل منذ 2017 عندما أدت حملة أمنية شنتها الحكومة على محتجين سلميين إلى اشتعال صراع شامل بين الجيش التابع للحكومة الناطقة بالفرنسية وميليشيات ناطقة بالإنجليزية.

وأضاف إن الانفصاليين قتلوا وخطفوا مئات الطلبة والمدرسين ودمروا مدارس وهددوا الآباء للامتناع عن إرسال أولادهم إلى المدارس كما استخدموا المدارس قواعد لاحتجاز الرهائن وتعذيبهم.

وقد طالب الانفصاليون الذين يريدون إقامة دولة منفصلة اسمها أمبازونيا بإغلاق المدارس احتجاجا على المنهج الدراسي الرسمي وهاجموا المدارس التي لا تمتثل لمطلبهم.

وفي ردود تضمنها التقرير لم يعلق قادة الانفصاليين مباشرة على الاتهامات لكنهم قالوا إن الناس في المناطق الناطقة بالإنجليزية رفضوا نظام التعليم الرسمي طوعا وفضلوا عليه منهجا دراسيا محليا يرتكز على اللغة الإنجليزية.

المصدر: رويترز