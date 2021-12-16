التحذير من أعاصير قد تضرب ولايات أمريكية

أصدرت السلطات الأمركية تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذي لحق في كنتاكي بسبب هذه الأعاصير.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأعاصير الجديدة المحتملة يمكن أن تؤثر على نبراسكا وكانساس وأيوا ومينيسوتا، مشيرة إلى أن "الرياح الشديدة والمدمرة هي التهديد الرئيسي، ولكن من الممكن حدوث بعض الأعاصير".

The current storm will race north of the Great Lakes region on Thursday. Showers will increase for the northeast, some wintry mixture across New England. Ohio and Tennessee Valley, rainfall could become locally heavy. Intermittent snow will affect the Intermountain West. pic.twitter.com/OKBYCvot2P — National Weather Service (@NWS) December 16, 2021

وأضافت القناة الجوية ولاية ميسوري إلى قائمة الولايات السابقة التي قد تضربها الأعاصير، كاشفة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص بسبب الطقس السيء.

NEW: #Tornado watch issued until 11p CT for parts of eastern MN, western WI, eastern IA and northwest IL.



This includes the Twin Cities, Madison, Cedar Rapids & the Quad Cities.



Damaging winds likely, tornadoes possible.



And, yes, it is December 15. #iawx#mnwx#wiwx#ilwxpic.twitter.com/bD4Wmc5uvU — The Weather Channel (@weatherchannel) December 15, 2021

More than 400,000 people are without power due to tonight's severe weather outbreak. Check in on your family and friends!



Our LIVE coverage continues on The Weather Channel. pic.twitter.com/cZNDQKVIuD — The Weather Channel (@weatherchannel) December 16, 2021

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

المصدر: RT