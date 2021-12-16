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التحذير من أعاصير قد تضرب ولايات أمريكية

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التحذير من أعاصير قد تضرب ولايات أمريكية
Reuters
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أصدرت السلطات الأمركية تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط للولايات المتحدة، بعد أقل من أسبوع من الدمار الذي لحق في كنتاكي بسبب هذه الأعاصير.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الأعاصير الجديدة المحتملة يمكن أن تؤثر على نبراسكا وكانساس وأيوا ومينيسوتا، مشيرة إلى أن "الرياح الشديدة والمدمرة هي التهديد الرئيسي، ولكن من الممكن حدوث بعض الأعاصير".

وأضافت القناة الجوية ولاية ميسوري إلى قائمة الولايات السابقة التي قد تضربها الأعاصير، كاشفة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص بسبب الطقس السيء.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد الإعصار المدمر الذي ضربها وعدة ولايات أمريكية أخرى، وخلف عشرات القتلى والجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

المصدر: RT

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