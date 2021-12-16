تركيا تدين سجن اليونان موظفا محليا بقنصليتها في جزيرة رودس

دانت وزارة الخارجية التركية سجن السلطات اليونانية أحد الموظفين المحليين بقنصليتها العامة في جزيرة رودس بتهمة التجسس.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين الحكم الصادر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الموظف المتعاقد لدى قنصليتنا العامة في جزيرة رودس"، مشيرة إلى أنه "في جلسة الاستماع التي استمرت لمدة 3 أيام في رودس، تم انتهاك جميع المبادئ الأساسية للقانون بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الخاص، فضلا عن انتهاك حق الدفاع".

وذكرت أن قرار المحكمة تمت تغطيته من قبل الصحافة اليونانية قبل الإعلان عن الحكم، معتبرة أن "ذلك يكشف مرة أخرى عدم شفافية العملية القضائية.

وأكدت الخارجية التركية أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في القانون اليوناني المحلي والدولي من أجل حماية حقوق موظفيها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة في جزيرة رودس اليونانية، حكما بالسجن على الموظف المتعاقد مع القنصلية التركية برودس صباح الدين بايرام (36عاما)، وهو مواطن يوناني، بتهمة تجسس مزعومة على خلفية التقاط صور لسفن.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"