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الولايات المتحدة.. إخلاء قاعدة جوية بسبب عبوة ناسفة "تالفة"

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. إخلاء قاعدة جوية بسبب عبوة ناسفة
Reuters
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أعلنت قاعدة Homestead Air Force Base الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنه تم إخلاء القاعدة من جميع الأفراد الموجودين فيها بسبب عبوة ناسفة "تالفة".

وقالت القاعدة في تغريدة عبر "تويتر": "بدافع الحذر الشديد، تم إخلاء الأفراد من القاعدة بسبب حادثة تتعلق بعبوة ناسفة تالفة"، مشيرة إلى أن "أفراد الطوارئ الأساسيين نسقوا مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لتطهير المناطق المحيطة بالقاعدة".

وأكدت أنه "تم إصلاح العبوة ولم يصب أحد في الحادث"، مبينة "أننا سنقدم معلومات إضافية عندما تصبح متاحة".

المصدر: RT

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