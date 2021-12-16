مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان

أفادت وسائل إعلام بمصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة بمطار سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان.

وأشارت صحيفة "دياريو ليبري" إلى أن من بين الضحايا شخصان دون سن الـ 18 سنة. وكان من بين الضحايا 6 مواطنين أمريكيين والثلاثة الآخرون من مواطني الجمهورية.

وحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث بعد إقلاع الطائرة التي كانت تتجه إلى مدينة أورلاندو الأمريكية. وحاولت الطائرة الهبوط في مطار لاس أميريكاس قرب عاصمة جمهورية الدومينيكان بعد اكتشاف عطل فني.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الحادث وأسباب تحطم الطائرة.

المصدر: تاس