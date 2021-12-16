الولايات المتحدة تقر تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان

وافق الكونغرس الأمريكي على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء "طالبان" مجددا على السلطة في كابل.

واللجنة هي جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 مقابل 10 أصوات، بعد أن نال تأييدا ساحقا مماثلا الأسبوع الماضي في مجلس النواب.

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ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن الذي أمر بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة، على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.

وستضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأمامها مدة عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي إضافة إلى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.

وجاء في القانون أن "على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان ووضع توصيات لاطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها".

وأمر الرئيس الأسبق باراك أوباما بإرسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود إلى أفغانستان بعد توليه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.

وفاوضت إدارة خلفه دونالد ترامب "طالبان" على اتفاق حدد في مايو 2021 جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية.

وستنظر اللجنة أيضا في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش شن الحرب، وكذلك السياسة الأمريكية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.

المصدر: "أ ف ب"