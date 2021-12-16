بايدن يرشح كارولاين كينيدي لمنصب السفيرة الأمريكية لدى أستراليا

أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عين كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الراحل، جون كينيدي، الذي اغتيل في 1963، سفيرة لواشنطن في أستراليا.

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وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن رشح كينيدي، التي تبلغ 64 عاما من عمرها، سفيرة أمريكية فوق العادة ومفوضة لدى أستراليا، ولتثبيتها في منصبها الجديد لا بد أن يصادق مجلس الشيوخ على قرار تعيينها.

وكارولاين كينيدي هي الوحيدة من أبناء الرئيس الراحل التي ما زالت على قيد الحياة وقد كانت سفيرة لبلادها في اليابان من 2013 إلى 2017.

وقرار تعيين كينيدي سفيرة في أستراليا كان متوقعا منذ فترة طويلة، وهو يأتي بعد عام تقريبا من تولي بايدن منصبه وفي وقت لا يزال فيه خصوم الرئيس الديموقراطي الجمهوريون في مجلس الشيوخ يؤخرون المصادقة على غالبية تعييناته الدبلوماسية الرئيسية.

وفي كانبيرا يتوقع أن تتمثل مهمة السفيرة المقبلة، إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، في تعزيز الجبهة المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا في مواجهة الصين.

المصدر: RT + "فرانس برس"