 
مباشر

الولايات المتحدة تعرض مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء "إل تشابو"

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرض مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء
Reuters Henry Romero
زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات خواكين غوزمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rytr

عرضت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبناء زعيم عصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو".

وتشير السلطات الأمريكية إلى أن أبناء غوزمان الأربعة يحتلون مواقع رفيعة في بنى العصابة لتجارة المخدرات، وكل واحد منهم يتهم بالضلوع في تجارة المخدرات.

إقرأ المزيد
الحكم على زوجة
الحكم على زوجة "إمبراطور" المخدرات "إل تشابو" بالسجن 3 سنوات

يذكر أن السلطات المكسيكية أجرت في أكتوبر 2019 عملية فاشلة لإلقاء القبض على أوفيديو غوزمان، أحد أبناء "إل تشابو"، حيث أسفر اعتقاله عن "حرب شوارع" بين القوات الأمنية وعناصر العصابة. واضطرت السلطات للإفراج عنه.

وتم تسليم زعيم عصابة "سينالوا"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، خواكين غوزمان إلى الولايات المتحدة في عام 2017، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا