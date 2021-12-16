ماكرون: رددنا على تصرف أستراليا بشأن قضية الغواصات وردنا "سيشعرون به طويلا"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، إن الحكومة الأسترالية "أساءت التصرف" عندما انسحبت من صفقة شراء الغواصات الفرنسية، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأكد ماكرون في حديث مع قناة "تي أف 1" أن بلاده "ردت على الخطوة الأسترالية"، مضيفا أن "ردنا سيشعرون به طويلا".

يذكر أنه في وقت سابق، أقنعت الولايات المتحدة أستراليا بشراء غواصاتها بدلا من الغواصات الفرنسية، ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".

وكان الخبير الأمني، إيغور كوروتشينكو، قال إن إعلان الإمارات مؤخرا تعليقها صفقة شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية واقتنائها 80 مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "رافال" يمثل "انتقاما فرنسيا لخسارة صفقة الغواصات"، ما من شأنه أن يفسر حديث ماكرون عن رد بلاده الذي "سيشعرون به طويلا".

ويرى كوروتشينكو أن فرنسا قد تمكنت من ممارسة فعل انتقامي معين بعد خسارة باريس صفقة بناء الغواصات لأستراليا التي استحوذت عليها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن سوق السلاح الحديثة تشهد منافسة شديدة.

المصدر: وكالات + RT