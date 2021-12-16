 
مباشر

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد

أخبار العالم

غوتيرش: إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد
Reuters
أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rytj

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاونها "الجيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال غوتيريش إن "إعلان إيران تركيب كاميرات في موقع كرج يظهر تعاون طهران الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على عملية بناء الثقة بين الطرفين"​​​.

إقرأ المزيد
إيران: سمعنا ما يكفي من الكلام في السنوات الماضية ونسعى للتوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب
إيران: سمعنا ما يكفي من الكلام في السنوات الماضية ونسعى للتوصل إلى اتفاق جيد مع الغرب

وأضاف أن "الاتفاق النووي وثيقة مهمة وبنيته مفيدة جدا للسلام والاستقرار الدوليين وموقف الأمم المتحدة كان مؤيد دائما".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها وستبذل قصارى جهدها لضمان أن تسفر مفاوضات فيينا عن نتيجة جيدة".

المصدر: "سبوتنيك" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا