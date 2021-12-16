وزيرا الدفاع الأمريكي والكندية يبحثان الوضع حول أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين بحث مع نظيرته الكندية أنيتا أناند الوضع حول أوكرانيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن أوستين وأناند تحدثا عن "أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والاستثمارات في الدفاع وتحديث القيادة الموحدة للدفاع الجوي والفضائي لأمريكا الشمالية".

وأضاف البيان أنهما "بحثا المخاوف بشأن زيادة روسيا للقوات حول أوكرانيا وأكدا الدعم الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

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وبحث الوزيران كذلك الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتنامي نفوذ الصين في المنطقة.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية لها على خلفية التوترات حول أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط لديها لشن "عدوان" ضد هذا البلد.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى الأعمال الاستفزازية للقوات الأوكرانية في دونباس وأنشطة الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: "تاس"