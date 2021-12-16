عبد اللهيان في محادثات مع غوتيريش: لغة التهديد ضد إيران لها تأثير معاكس

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في محادثات هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "لغة التهديد" ضد بلاده لها تأثير معاكس.

ونقل موقع "دولت" عن عبد اللهيان قوله: "نسعى لاتفاق جيد بنية حسنة ومبادرة فاعلة، لكننا لن نتسامح مع لغة التهديد بأي شكل من الأشكال".

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وأضاف أنه "على الأطراف الغربية أن تعلم أن لغة التهديد ضد إيران لها تأثير معاكس".

ولفت إلى أن طهران لم تطرح مطالبا خارج إطار الاتفاق النووي، كما أنها لن تقبل بأي التزام خارج هذا الإطار.

وأكد أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والصلاحيات اللازمة ويسعى بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد.

وتابع: "لقد قدمنا مقترحاتنا في إطار ​​نصين حول رفع العقوبات والالتزامات النووية، وهذه النصوص تتطابق مع الاتفاق النووي".

وأوضح أن المقترحات التي قدمها الجانب الإيراني "جيدة" ومن شأنها أن تكون أساسا لاتفاق دائم.

وأردف قوله: "كما أكدنا مرارا، فإن إزالة المخاوف المزعومة للأطراف الغربية يتطلب الرفع الكامل للعقوبات".

وأشار إلى أنه بعد إدانة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لعملية التخريب في منشأة كرج، "أعلنا أننا سوف نسمح بتركيب كاميرات في هذه المنشأة كبادرة حسن نية".

المصدر: "دولت"