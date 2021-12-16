هايتي.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصهريج إلى 75 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار الصهريج في مدينة كاب هايتيان في هايتي إلى 75 قتيلا يوم الأربعاء، بينما يواصل الأطباء جهودهم لمساعدة المصابين جراء الانفجار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين المحليين قولهم إن الانفجار خلف 61 قتيلا في مكان الحادث، فيما توفي 14 شخصا آخر في المستشفيات.

وتجاوز عدد الجرحى القدرات الاستيعابية للمستشفى المحلي، وانتظر العديد من المصابين، بمن فيهم من تعرضوا للحروق في أكثر من 50% من الجسم، عند باب المستشفى في غياب الأماكن داخل المبنى.

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يذكر أن انفجارا ضخما هز مدينة كاب هايتيان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، في وقت متأخر من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكان عدد ضحايا الانفجار كبيرا، حيث تجمع العشرات من السكان حول الصهريج من أجل الاستحواذ على الوقود بعد انقلابه وقبل وقوع الانفجار الذي ألحق أضرارا بالعديد من المباني في الشارع.

ويعاني سكان هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين، من نقص حاد في الوقود جراء أنشطة العصابات المسلحة التي زادت من نفوذها في هايتي في السنوات الأخيرة.

المصدر: "رويترز"