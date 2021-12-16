رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي: لن تتم السيطرة على الجائحة قريبا

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، أنه لا يرى نهاية لجائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في الأجل القريب، "ما يجعل من الصعب تقييم سوق الوظائف في مثل هذه البيئة".

وأشار باول، خلال مؤتمر صحفي بعد اختتام أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي، إلى أنه إذا أمكن السيطرة على الجائحة، عندئذ فإن صانعي السياسة سيكون لديهم فكرة أفضل بشأن طبيعة سوق العمل، لكن "ذلك لن يأتي في أي وقت قريب".

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي في توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية الاجتماع الذي استمر يومين إنه سينهي برنامجه لمشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس، وهو ما يمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

كما توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أن التضخم سيبلغ 2.6% العام القادم، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر، وأن معدل البطالة سيهبط إلى 3.5%.

المصدر: "رويترز"