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معهد الصحة الإيطالي: متحور "دلتا" لا يزال سائدا في البلاد

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معهد الصحة الإيطالي: متحور
Reuters CIRO DE LUCA
قيود فيروس كورونا - إيطاليا
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أعلن المعهد الوطني للصحة في إيطاليا أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في الهند، لا تزال هي السائدة في إيطاليا.

ونشر المعهد بيانات مسح سريع أظهر أن متحور "دلتا" مثل ما يزيد على 99 بالمئة من الإصابات في السادس من ديسمبر الحالي.

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وعلى النقيض من ذلك، فإن المتحور الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشفاه في جنوب إفريقيا كان مسؤولا عن 0.19 بالمئة من الإصابات، أي أربع حالات في ذلك اليوم.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في إيطاليا حتى اليوم بلغ 28.

وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس المعهد "كان من المتوقع على نطاق واسع (اكتشاف) وجود أوميكرون، وستتيح لنا عمليات المسح المستقبلية تقدير مدى سرعة انتشاره".

المصدر: "رويترز" 

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