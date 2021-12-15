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سكرتير مجلس الأمن الأرميني في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي

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سكرتير مجلس الأمن الأرميني في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي
Sputnik Асатур Есаянц
سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان.
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أعلنت يريفان أن سكرتير مجلس الأمن الأرميني، أرمين غريغوريان، يزور حاليا واشنطن حيث من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

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وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الأرميني، في بيان، الأربعاء، إنه "من المخطط أن يجري اليوم في واشنطن لقاء بين غريغوريان... وساليفان".

ولم يوضح البيان ما هو موضوع المحادثات المرتقبة، لكن زيارة غريغوريان تأتي وسط جهود لبسط الاستقرار في جنوب القوقاز على خلفية حرب خريف 2020 في إقليم قرع باغ المتنازع عليه بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني وكذلك إنهاء التوتر العسكري على حدود البلدين.

والثلاثاء أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيقول باشينيان، خلال اجتماع ثلاثي في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، التزامهما بوقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: وكالات  

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