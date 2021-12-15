وزارة العدل الأمريكية: 5 مسؤولين في الـFBI اشتروا خدمات جنسية أثناء رحلات عمل خارجية

قالت وزارة العدل الأمريكية إن "5 من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، طلبوا الحصول على بائعات هوى أثناء رحلة خارجية، واشتروا خدمات جنسية أثناء هذه الرحلات".

وكشف تحقيق أجراه مكتب المفتش العام، أن "أربعة من هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الصراحة بشأن تفاعلهم مع بائعات الهوى وأشكال أخرى من سوء السلوك أثناء المقابلات الإجبارية التي أجراها مكتب المفتش العام وفحوصات جهاز كشف الكذب الإجباري، في انتهاك لسياسات مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأشار إلى أن "أحد هؤلاء المسؤولين أدلى ببيانات كاذبة في مقابلة إجبارية مع مكتب المفتش العام، وعندما نفى هذا المسؤول أنه مارس الجنس مع بائعة هوى، تم إجراء اختبار على جهاز كشف الكذب، تبين فيه أنه يكذب، ما يمثل انتهاكا للقانون الفيدرالي".

وقال المفتش العام إن من بين المسؤولين الخمسة، استقال اثنان منهم وتقاعد اثنان آخران وتم عزل واحد.

هذا ويعتبر شراء خدمات بائعات الهوى أثناء رحلة عمل في الخارج مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، انتهاك لسياسة المكتب ووزارة العدل.

المصدر: abc news