إسرائيل تضيف عددا من الدول من بينها الإمارات إلى "القائمة الحمراء" الخاصة بكورونا

أدرجت وزارة الصحة الإسرائيلية إيرلندا والنرويج والإمارات وإسبانيا وفنلندا والسويد على القائمة الحمراء التي يحظر السفر إليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الأحد إلى الإثنين المقبل، وذلك بعد إقرار التوصية من قبل الحكومة ولجنة الدستور والقانون البرلمانية. وقد اتخذ القرار بناء على مدى انتشار متحور "أوميكرون" في هذه الدول.

من جهة أخرى، قررت الحكومة إلغاء إلزام الزبائن بوضع سوار ملون اثباتا لكونهم من ذوي الشارة الخضراء. وكان الهدف من هذه التعليمات السماح لمن لم يتطعم بثلاث جرعات ولا يملك الشارة الخضراء بدخول المجمعات للمصالح الحيوية فقط مثل الصيدليات أو محال بيع الأغذية.

المصدر: "مكان"