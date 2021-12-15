روما: القمة الأوروبية ستناقش قضية الهجرة مع ارتفاع أعداد الوافدين لإيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إن المجلس الأوروبي سيناقش موضوع الهجرة، الذي تطرحه إيطاليا بتصميم مطلق وأيضا في أعقاب العدد الكبير من الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار دراغي، في خطاب أمام مجلس النواب عشية القمة الأوروبية، إلى أن "عمليات الإنزال الشهرية لم تنخفض أبدا إلى أقل من 6900 منذ يوليو المنصرم، وبلغت ذروتها بأكثر من 10 آلاف في أغسطس الماضي".

وكشف أن "عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا، منذ بداية العام إلى يوم أمس 14 ديسمبر بلغ 63 ألفا و62 مهاجرا، بينما كان في عام 2019، 11 ألفا و97 مهاجرا، وفي عام 2020 كان عددهم 32 ألفا و919".

ونوه دراغي بأنه "في الوقت نفسه، مع تطبيق القيود الخاصة بوباء كوفيد-19، توقفت عمليات إعادة التوزيع بالفعل بين الدول الأوروبية للمهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا"، مشددا على أن سلطات بلاده "ستستمر في طلب إدارة مشتركة وداعمة وإنسانية وآمنة لظاهرة الهجرة، وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إثبات أنه في مستوى قيمه، كما حثه البابا فرنسيس على القيام بذلك مؤخرا".

المصدر: وكالة "آكي"