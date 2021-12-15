الولايات المتحدة.. الشرطي السابق المدان بقتل جورج فلويد يقر بذنب انتهاك الحقوق المدنية لضحيته

أقر ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالذنب في تهم انتهاك الحقوق المدنية الفيدرالية لضحيته، في جلسة استماع اليوم الأربعاء بولاية مينيسوتا الأمريكية.

واعترف شوفين أيضا بالذنب في قضية منفصلة باستخدام تكتيكات مماثلة ضد شاب من مينيابوليس يبلغ من العمر 14 عاما في عام 2017.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيطلب المدعون أن يُحكم على شوفين بالسجن 25 عاما، على أن يقضيها "بالتزامن" مع عقوبته السابقة البالغة 22 عاما ونصف، أي أن عامين ونصف سيضافان لمدة عقوبته الأولية.

المصدر: RT