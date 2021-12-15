 
مباشر
عاجل
مستخدمو "فيسبوك" حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع

الولايات المتحدة.. الشرطي السابق المدان بقتل جورج فلويد يقر بذنب انتهاك الحقوق المدنية لضحيته

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. الشرطي السابق المدان بقتل جورج فلويد يقر بذنب انتهاك الحقوق المدنية لضحيته
Reuters JRB/FW1F/Jonathan Oatis/FW1/Vina
ديريك شوفين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryrj

أقر ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالذنب في تهم انتهاك الحقوق المدنية الفيدرالية لضحيته، في جلسة استماع اليوم الأربعاء بولاية مينيسوتا الأمريكية.

واعترف شوفين أيضا بالذنب في قضية منفصلة باستخدام تكتيكات مماثلة ضد شاب من مينيابوليس يبلغ من العمر 14 عاما في عام 2017.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيطلب المدعون أن يُحكم على شوفين بالسجن 25 عاما، على أن يقضيها "بالتزامن" مع عقوبته السابقة البالغة 22 عاما ونصف، أي أن عامين ونصف سيضافان لمدة عقوبته الأولية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا