عسكريون كنديون يقاضون وزارة الدفاع بسبب التطعيم القسري

تنظر محكمة كندية في دعوى رفعها عسكريون بسبب إصدار وزارة الدفاع الوطنية أمرا بالتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت قناة CBC التلفزيونية الكندية.

وكانت وزارة الدفاع الكندية أصدرت سابقا أمرا يلزم جميع العسكريين بأخذ اللقاح ضد مرض "كوفيد-19" حتى نهاية شهر نوفمبر، متوعدة المخالفين بفرض إجراءات تأديبية بحقهم قد تصل إلى فصلهم من القوات المسلحة. وتم تمديد هذا الأجل لاحقا حتى 18 ديسمبر.

وأشارت كاترين كريستنسن، محامية المدعين الأربعة إنه على الرغم من أن الوزارة قبلت إمكانية عدم تلقي بعض العسكريين اللقاح لاعتبارات صحية أو دينية أو إنسانية، إلا أنها لم تقبل الحجج المقدمة من قبل موكليها بهذا الخصوص.

وكان أحد المدعين الأربعة، المقدم إيلو أنتونيو نيري، ذكر في بيانه أنه "لا يرى أسبابا للثقة في ادعاءات الحكومة بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة وآمنة".

وكانت الحكومة الكندية أعلنت في وقت سابق أن على جميع موظفي المؤسسات الفيدرالية أن يخضعوا للتطعيم الكامل ضد كورونا وإلا فسيتم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

المصدر: "تاس"