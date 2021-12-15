ليتوانيا تغلق سفارتها في الصين بعد مغادرة آخر دبلوماسييها

أعلنت ليتوانيا أنها أغلقت سفارتها في بكين وسحبت آخر دبلوماسي لها من العاصمة الصينية، وسط نزاع حول سماح الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لتايوان بفتح مكتب تمثيل في عاصمتها.

وقالت الخارجية الليتوانية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ستستمر في أنشطتها الدبلوماسية في الصين، موضحة أن "المناقشات مستمرة في أوجه فنية بشأن عملية التمثيل الدبلوماسي لليتوانيا في الصين وتمثيل الصين في ليتوانيا".

وتابعت الوزارة أن ليتوانيا "مستعدة لاستكمال الحوار مع الصين واستعادة خدمات السفارة بكامل طاقتها بمجرد الوصول لاتفاق مفيد للطرفين".

وطردت بكين في السابق السفير الليتواني وسحبت سفيرها من ليتوانيا بعد أن سمحت الحكومة الليتوانية لتايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي وبنظام ديمقراطي، بفتح مكتب في العاصمة فيلنيوس.

وافتتح المكتب في نوفمبر، ويحمل اسم تايوان بدلا من تايبيه الصينية الذي تستخدمه اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الدول الأجنبية لتجنب الإساءة للصين.

ولدى تايوان 15 حليفا دبلوماسيا رسميا فقط لكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع كل الدول الكبرى من خلال مكاتب تجارة تتصرف كسفارات فعلية، ومنها الولايات المتحدة واليابان.

المصدر: "أسوشيتد برس"