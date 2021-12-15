إسرائيل.. القائمة العربية الموحدة تهدد بالانسحاب من الائتلاف على خلفية قانون الكهرباء

أفادت "هيئة البث الإسرائيلي" بأن مصدرا في حزب القائمة العربية الموحدة هدد بالانسحاب من الائتلاف اذا تم تغيير قانون الكهرباء أو تعديله وفقا لما ألمحت وزيرة الداخلية اييلت شاكيد.

واتهم النائب عن القائمة وليد طه، شاكيد بـ"ترويج الأكاذيب حول المبالغ التي سيلزم بدفعها صاحب منزل يريد ربط المنزل بشبكة الكهرباء القطرية"، مؤكدا أن "هذه المبالغ هي نفس المبالغ التي يدفعها أي مواطن للسلطة المحلية وللجنة التخطيط عندما يأتي لإصدار تصريح بناء وأنه لا توجد أي تعريفة أخرى".

وقالت شاكيد في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن "رسوم ربط المنزل غير المرخص بالكهرباء قد تصل إلى 200 ألف شيكل"، مشيرة إلى أنه "يجب على أصحاب المنازل أن يعلموا ذلك".

وأشارت إلى أن "هذه الرسوم غير سارية على مضارب البدو أو على القرى البدوية غير المعترف بها في النقب".

يذكر أن قانون الكهرباء الذي بادرت إليه القائمة الموحدة يجيز ربط منازل شيدت بدون ترخيص بشبكة الكهرباء القطرية.

المصدر: "مكان"