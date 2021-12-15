تعيين ابنة الرئيس الطاجيكي سفيرة لبلادها في لندن

وقع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين إحدى بناته روحشانه إمام علي، سفيرة لطاجيكستان لدى لندن.

وجاء في نص المرسوم المنشور على موقع رئيس الدولة الإلكتروني أنه تم "تعيين روحشانه إمام علي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية".

وقضى مرسوم آخر بإعفاء مسعود خليفة زاده، السفير السابق لطاجيكستان في لندن، من وظيفته هذه "بسبب توليه مهمة جديدة".

المصدر: "إنترفاكس"