البنتاغون: إيران مصدر تهديد ببرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة تزداد دقة وفتكا

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن إيران تطور برنامجا صاروخيا وما زالت تهدد حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وأضاف في حديثه مع شبكة "أم أس أن بي سي" أن إيران تدعم "الجماعات الإرهابية" في العراق وسوريا ومناطق أخرى في المنطقة، مؤكدا أن واشنطن "لاحظت زيادة استخدام طائرات إيرانية مسيرة في الأعوام الأخيرة، وهذه الطائرات تزداد دقة وفتكا مع مرور الوقت".

وأشار كيربي إلى أن "المحادثات النووية مع إيران تمر بمرحلة صعبة حاليا، ولا نعلم إلى أين سينتهي بها المطاف"، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط قلقون من تصرفات إيران.

المصدر: RT