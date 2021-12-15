الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج الإيرانية خلال الأيام المقبلة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران على تغيير كاميرات المراقبة في منشأة كرج لإنتاج أجهزة الطرد المركزي "في غضون الأيام المقبلة".

إقرأ المزيد

وقالت في بيان: "ستنصب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت القريب كاميرات مراقبة جديدة في ورشة العمل الإيرانية لإنتاج مكونات لأجهزة الطرد المركزي في كرج بموجب اتفاق بين المدير العام، رافائيل غروسي، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي".

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق ينص على أن يتم نصب كاميرات مراقبة جديدة في المنشأة "في غضون الأيام المقبلة" بدل تلك التي تمت إزالتها في وقت سابق من هذا العام، مؤكدة أن الطرفين "سيواصلان العمل على القضايا الخلافية العالقة الخاصة بالضمانات بهدف حلها".

وأشار غروسي في البيان إلى أن هذا الاتفاق "يمثل حدثا مهما في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق والمراقبة في إيران".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة إعلامية إيرانية مقربة من الحكومة بموافقة السلطات في طهران على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستبدال كاميرات المراقبة في مجمع تيسا النووي بمنشأة كرج والتي تلفت سابقا إثر "عملية تخريبية" اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذها.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن الموافقة كانت "طوعية من جانب إيران للحد من سوء التفاهم في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في 23 يونيو، أعلنت طهران إحباط عملية "تخريب" نسبت إلى إسرائيل كانت تستهدف مجمع تيسا، وقد تحطمت إحدى الكاميرات وتضررت أخرى بشدة جراء الحادث، وتم فتح تحقيق في ملابساته.

وياتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

المصدر: RT + وكالات