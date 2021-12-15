غانتس يدخل العزل بعد تشخيص إصابة بكورونا بين أحد مساعديه الذين سافروا معه إلى الولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، دخوله الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة أحد المساعدين الذين سافروا معه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب غانتس، فإن اختبار الموظف كان سلبيا قبل الرحلة وبعدها، لكنه جاء إيجابيا في اختبار تم إجراؤه بعد يومين عندما سعى للحصول على إذن لمغادرة الحجر الصحي، مشددا على أن الموظف لم يجلس بجانب غانتس على متن الطائرة.

وأوضح البيان أن "غانتس ليس ملزما بالعزل ولن يفعل ذلك إلا كإجراء احترازي"، مبينا أن "غانتس سيبقى في الحجر الصحي حتى يتلقى نتائج المزيد من اختبارات الـPCR التي تم إجراؤها له ولموظفيه".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"