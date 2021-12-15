بريطانيا.. هيئة للخدمات الصحية تحذر من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن

حذرت هيئة مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن، مبينة أن العدد الإجمالي للأسرة التي يشغلها المرضى قد يرتفع من 1349 إلى 2269 بحلول 3 يناير.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن مصادر في هيئة مقدمي الخدمات الصحية NHS، إشارتها إلى أنه "تم تحذير القادة الصحيين من أن متحور "أوميكرون" أصبح موجودا في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، كما تم التحذير من ارتفاع معدلات العدوى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما".

وعلى الرغم من أن معدل الإصابة المرتفع يسجل إلى حد كبير بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، إلا أن لندن سجلت أعلى معدل إصابة يومية في البلاد يوم أمس الثلاثاء، بلغت 12832 إصابة كما أن حوالي ثلث سكانها لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت المصادر إنه يتم التعامل حاليا مع جميع الإصابات المسجلة في لندن على أنها إصابات بمتحور "أوميركرون"، مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية في المستشفيات ترتفع 2% كل يوم.

المصدر: "الإندبندنت"