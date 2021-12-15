بلينكن يختصر جولته الآسيوية بسبب إصابة أحد مرافقيه بكورونا

اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اختصار برنامج جولته الآسيوية الحالية بعد رصد إصابة أحد أفراد الفريق الصحفي المرافق له بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إلغاء زيارة بلينكن إلى بانكوك حيث كان من المفترض أن يلتقي مسؤولين تايلانديين غدا الخميس، بعد رصد حالة الإصابة المذكورة اليوم الأربعاء.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكن، بدلا عن مغادرة ماليزيا حيث يتواجد حاليا إلى تايلاند اليوم بزيارة رسمية، سيتوجه عبر بانكوك مباشرة إلى جزيرة غوام الأمريكية ثم إلى هاواي.

وأوضح برايس أن بلينكن أجرى بهذا الخصوص اتصالا مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي، حيث أبدى أسفه العميق من إلغاء الزيارة وأكد أن هذه الخطوة جاءت بهدف الحد من مخاطر تفشي عدوى "كوفيد-19" وإعطاء الأولوية إلى حماية صحة وسلامة الوفد الأمريكي وهؤلاء الذين كانوا سيتواصلون مع بلينكن لو قرر مواصلة جولته.

ومن المقرر أن يظل الصحفي الأمريكي المصاب في كوالا لمبور قيد الحجر الصحفي لمدة 10 أيام على الأقل، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن ومرافقيه يخضعون للفحص يوميا.

وكان بلينكن قد زار خلال الجولة التي بدأها من ليفربول البريطانية كلا من إندونيسيا وماليزيا.

المصدر: ABC