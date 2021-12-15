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البحرية الأمريكية تختبر بخليج عدن سلاح ليزر وتدمر هدفا

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تختبر بخليج عدن سلاح ليزر وتدمر هدفا
Reuters
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أعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، أنها اختبرت سلاح ليزر جديدا ودمرت هدفا عائما في خليج عدن.

وذكرت البحرية أن النظام الجديد يمكن استخدامه لمواجهة الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر. .

وخلال الاختبار قامت السفينة "يو إس إس بورتلاند" أمس الثلاثاء بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيانه عقب الاختبار إنه "اشتبك بنجاح" مع الهدف. واستخدمت بورتلاند في اختبار سابق الليزر لإسقاط طائرة مسيرة في مايو 2020.

المصدر: أسوشيتد برس

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