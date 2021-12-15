شولتس في أول خطاب سياسي أمام البرلمان الألماني: سننتصر في معركة جائحة كورونا

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن تبذل حكومته الجديدة قصارى جهدها كي تتغلب بلاده على جائحة فيروس كورونا وتسمح للمواطنين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف شولتس (الذي تولى المنصب خلفا للمستشارة المخضرمة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي) لدى عرضه جدول أعمال حكومته الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، أنه "ليس لدينا وقت نضيعه".

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تولى شولتس السلطة في وقت تكافح فيه ألمانيا أكبر موجة من الإصابات خلال الجائحة حتى الآن.

وقال شولتس للنواب:" نعم سوف تتحسن الأمور، نعم سوف نواصل مكافحة هذه الجائحة بأكبر قدر من التصميم، ونعم سوف ننهي هذه المعركة".

وكرر التعهد بأنه لن تكون هناك "خطوط حمراء" في متابعة الجهود لاستعادة الحياة الطبيعية.

ولفت المستشار الجديد إلى أن البلاد في وضع جيد للوفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها في نوفمبر بحصول 30 مليون شخص على جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام.

المصدر: أسوشيتد برس