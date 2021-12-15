إيرلندا: متحور "أوميكرون" سيكون السائد في البلاد خلال أسبوع

قالت إيرلندا اليوم، إنه من المرجح أن يكون متحور "أوميكرون" السائد في البلاد بحلول الأسبوع المقبل.

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ورجح نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار، أن يكون متحور "أوميكرون"، السلالة السائدة من كوفيد-19 في البلاد بحلول الأسبوع المقبل، بعد أن قفز عدد الحالات إلى 14 بالمائة بعد أن كان 1 بالمائة فقط قبل أسبوع.

وفي حديث لمحطة "Newstalk Radio"، توقع فارادكار أن يوصي رؤساء الصحة في البلاد بتشديد قيود فيروس كورونا يوم الخميس، وتخفيف الاختلاط الاجتماعي والسفر الدولي.

وأضاف "إن الحكومة تخطط أيضا لزيادة عدد الجرعات المعززة المقدمة إلى 1.75 مليون شخص بحلول عيد الميلاد وربما 2 مليون بحلول نهاية العام".

المصدر: رويترز