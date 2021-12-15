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البابا فرنسيس يدعو للصلاة على ضحايا انفجار شاحنة الوقود في هايتي

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البابا فرنسيس يدعو للصلاة على ضحايا انفجار شاحنة الوقود في هايتي
Reuters
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، للصلاة على ضحايا انفجار صهريج محروقات في هايتي أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، معربا عن أسفه لتعرض هذه البلاد لمأساة تلو الأخرى.

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وقال فرنسيس "الشعب في هايتي يعاني. علينا أن نصلي، نصلي من أجل هايتي. إنهم أناس طيبون، أناس متدينون. لكنهم يعانون كثيرا".

وأضاف: "أدعوكم للانضمام إلي في الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يمرون بمثل هذه التجارب الصعبة".

وأتى الانفجار الذي وقع في كاب هايتيان بشمال هايتي في أعقاب الآثار المزعزعة للاستقرار لاغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في يوليو، مما خلق فراغا سياسيا وسمح للجماعات الإجرامية بتوسيع أراضي نفوذها.

المصدر: رويترز

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