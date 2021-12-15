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مسؤولة أوروبية تحذر: أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير

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مسؤولة أوروبية تحذر: أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير
Reuters
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 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن متحور أوميكرون قد يصبح سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بحلول منتصف يناير المقبل.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد متأهب بشكل جيد لمواجهة "أوميكرون" بفضل تلقي 66.6% من سكان أوروبا اللقاح بشكل كامل.

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وعبرت فون دير لاين عن ثقتها في امتلاك الاتحاد الأوروبي "القوة" و"الوسائل" للتغلب على المرض، رغم مخاوفها من أن تلقي الجائحة بظلالها على احتفالات الكريسماس مجددا.

من جهتها دعت منظمة الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه "أوميكرون"، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

المصدر: أسوشيتد برس

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