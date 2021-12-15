"خطوة خاطئة واحدة فقط ".. صحيفة إيرانية تنشر خارطة مع علامات لأهداف محتملة في إسرائيل (صور)

تحت عنوان "خطوة خاطئة واحدة فقط "، نشرط صحيفة "طهران تايمز" باللغة الإنجليزية، خارطة مع علامات لأهداف محتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحال تصعيد عسكري.

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وحذرت الصحيفة من خلال الصورة والمقال، إسرائيل، من مغبة اتخاذ من وصفته بـ" فقط"، حيث شملت الخارطة أيضا أهدافا في مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

وقالت "طهران تايمز": "يبدو أن تكثيف التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران يوحي بأن النظام الصهيوني قد نسى أن إيران قادرة على ضربهم من أي مكان".

كما ألقى المقال الضوء على التصريحات الإسرائيلية وموقف الحكومة والأجهزة الأمنية بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل محادثات فيينا، وأشار إلى القدرات الدفاعية الإيرانية وتهديد مرشدها الأعلى، علي خامنئي، بهدم تل أبيب وحيفا.

من جانبه، أكد وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، أن "إسرائيل ستضطر إلى إبطال مفعول التهديد الإيراني، اذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك".

وأضاف: "أثبتنا في الماضي اننا قادرون على تنفيذ ذلك في سوريا والعراق ويمكن القيام بذلك في إيران أيضا".

المصدر: RT + "مكان"