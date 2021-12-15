إسرائيل تسجل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 84 مريضًا في حالة خطيرة.
ومن بين المصابين، هناك 46 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات في البلاد 8224 شخصا.
المصدر: jerusalem post
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