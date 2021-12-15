 
مباشر

إسرائيل تسجل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تسجل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rylx

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
إسرائيل تشرع في تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا
إسرائيل تشرع في تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 84 مريضًا في حالة خطيرة.
ومن بين المصابين، هناك 46 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات في البلاد 8224 شخصا.

المصدر: jerusalem post

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا